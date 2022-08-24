الأمم المتحدة تدعم التحول لطاقة نظيفة بالمتحف الكبير والعاصمة الإدارية

شهد السفير أوكا هيروشي سفيراليابان لدى مصر، توقيع مذكرة تفاهم مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لدعم التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، بعدد من المشروعات الكبرى، بعدد من المحافظات المصرية.

وقال بيان صادر عن السفارة اليابانية بمصر، إن المشروع يشمل توفير وحدات لتوليد الطاقة الشمسية لكامل المباني، بعدد من المشروعات الكبرى، منها مطار شرم الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير، وكذلك إنارة الشوارع في الريف ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتقليل تكلفة تحلية مياه البحار.

مشاريع الحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات

وتابع البيان: «يساهم الجانب الياباني في دعم البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، من خلال عدد من الملفات، منها مشاريع خفض الانبعاثات لمواجهة آثار التغيرات المناخية، إذ يهتم مشروع الوحدات الشمسية الصغيرة، الذي حصل على جائزة المعهد البريطاني لعام 2020، كأفضل المشروعات المقدمة عالميا، لخفض غازات الاحتباس الحراري، بنشر الوحدات على مستوى كبير من المنازل، للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمصانع والمدارس، وأخيرا المشروعات القومية الكبرى، ومن المتوقع أن يتمتع المجتمع المصري على نطاق واسع، بفوائد توليد الطاقة الشمسية، وأن يساهم ذلك في تحقيق الحياد الكربوني.

مقدار ما يجر إنتاجه من كهرباء

من المنتظر أن تنتج تلك الوحدات الشمسية طاقة كهربائية تكفي لإدارة كل المباني، التي تدخل ضمن المشروع، ومنها 300 كيلو وات من الكهرباء لمطار شرم الشيخ، و200 كيلو وات للمتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية، و100 كيلو وات لمباني العاصمة الإدارية الجديدة.