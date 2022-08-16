جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل تدريب الطلاب على تركيب اللوحات الإلكترونية

واصل طلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية التدريب الصيفي التطبيقي بالهيئات والكيانات المختلفة، تحت رعاية الدكتورعربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، وتحت إشراف الدكتور محمود سالم عميد الكلية، والدكتور خالد خضر وكيل الكلية للتدريب والخدمات، ومتابعة الدكتور عبد العظيم اسماعيل المنسق العام للتدريب.

وصمم بعض طلاب برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بالتدريب التطبيقي، اللوحات الإلكترونية والدوائر الكهربائية، ونفذوا اللحام على اللوحات بالإضافة إلى التعرف على مكونات الدوائر الكهربائية وكيفية البرمجة، كما تضمن التدريب المهارات الشخصية وكيفية استخدام تطبيق «لينكدان»، وكتابة السيرة الذاتية، فضلًا عن العمل ضمن فريق.

مساعدة الطلاب على فهم احتياجات وخصائص الوظيفة

يهدف التدريب إلى مساعدة الطلاب على فهم احتياجات وخصائص الوظيفة التى يعملون بها، ومعرفة الأدوات والوسائل التعليمية المُستخدمة فى هذه الوظائف، فضلًا عن التعرف على بيئة العمل وتحمل المسئولية والالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز العمل المطلوب، بالإضافة إلى تعزيز مهارات الطلاب من الجوانب التطبيقية، ومهارات الإتصال الشكوى والكتابي والتعامل مع الآخرين.

وأكد الدكتور عربى كشك اهتمام الجامعة بتقديم بيئة تعليمية مبتكرة وتعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظري والتطبيقي والتدريب الميداني، مشيرًا الى حرص الجامعة لتأهيل خريجيها لسوق العمل واحتياجات ومتطلبات المشروعات القومية والتنموية بمصر من خلال برامج تكنولوجية معاصرة ومتطورة.

توسيع قاعدة التعاون مع الهيئات والكيانات المختلفة

كما أكد رئيس الجامعة في بيان له، أهمية توسيع قاعدة التعاون مع الهيئات والكيانات المختلفة والتي تُسهم فى فتح مجالات الاستثمار وتوفير فرص عمل للطلاب، وأن الزيارات الميدانية للطلاب تُكسبهم مهارات وخبرات حقيقية مميزة، بما يمكنهم من الإطلاع على المشروعات والفرص الإستثمارية على أرض الواقع ويدعم التوجه نحو العمل الحر.