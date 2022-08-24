تفاصيل منحة الجامعة الصينية المقدمة لطلاب الثانوية.. الشروط والأوراق المطلوبة

منذ اللحظة الأولى لظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث بعض الطلاب عن منحة مناسبة لهم، ليعلن محافظ شمال سيناء عن حصول طلاب الثانوية العامة على منحة الجامعة المصرية الصينية بالتعاون مع الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة، على أن تكون للمتفوقين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022/2021 المنحة الدراسية الجزئية بنسبة مصروفات تصل إلى 50%.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير الكليات المتاحة في المنحة الدراسية من الجامعة المصرية الصينية وشروط الحصول عليها، بالإضافة إلى المستندات المطلوبة، وفق ما أعلنته محافظة شمال سيناء في بيان لها، وهي:

الكليات المتاحة في منحة الجامعة المصرية الصينية

- كلية الهندسة والتكنولوجيا، على أن يكون الحد الأدنى للكلية 68%.

- كلية الاقتصاد والتجارة الدولية، على أن يكون الحد الأدنى للكلية 55%.

- كلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، بحد أدنى74%.

- كلية العلاج الطبيعي، بحد أدنى للكلية 78%.

شروط الحصول على منحة الجامعة المصرية الصينية

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2021.

- أن يكون المتقدم للمنحة من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة.

- الحصول على الشهادات «الابتدائية- الإعدادية- الثانوية» من محافظة شمال سيناء.

- ألا يكون الطالب قد تقدم لأي منحة أخرى هذا العام.

- ألا يكون الطالب مرشحا لإحدى كليات القمة في التنسيق الحكومي «طب بشري- طب أسنان- صيدلة- علاج طبيعي- هندسة».

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة الميلاد.

- صورة استمارة الثانوية العامة.

- مستخرج من شهادة الثانوية العامة.

- مستخرج من الشهادة الإعدادية.

- مستخرج من الشهادة الابتدائية.

تتلقى الطلبات بمركز المعلومات بالديوان العام في مواعيد العمل الرسمية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 24 أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 30 أغسطس من عام 2022.