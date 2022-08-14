تأجيل حفل عمرو دياب بالسعودية إلى 27 أغسطس الجاري

أعلنت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب بمدينة جدة السعودية، تأجيل حفل الهضبة الذي كان من المقرر إقامته في العشرين من أغسطس الجاري إلى 27 من الشهر ذاته.

أسعار حفل عمرو دياب بالسعودية

وقالت الشركة المنظمة لحفل الفنان عمرو دياب في بيان نشرته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي: «جمهورنا الغالي.. نأسف لإبلاغكم أنه لظروف خارجة عن إرادتنا، تقرر تغير موعد حفل الهضبة عمرو دياب في جدة إلى 27 أغسطس، وللراغبين في استرجاع التذاكر إرسال إيميل لنا».

تذاكر حفل عمرو دياب الذي كان من المقرر إقامته في العشرين من أغسطس وتأجل، تراوحت بين 500 و2000 ريال سعودي.

عمرو دياب يطرح أغنية باريس

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث أغنياته «باريس» عبر تطبيق أنغامي.

أغنية باريس كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داود وشيري شكري، تصوير فوتوغرافي كريم نور.

وتقول كلمات أغنية باريس:

يا مكسر كل المقاييس.. مين زيك طب كده في باريس

قمر جديد وعمل طفرة.. وأنا اللي ويايا الشفرة

حفرت لك مليون حفرة.. وخطط ملت كل الكراريس

لما شفتك جات إشارة.. دوخت حسيت بحرارة

جايزة الأعلى بجدارة في العصر الحديث

لو كان عندك نيه سيب الباقي عليا

قدملي السبت أنا يا حبيبي

وأنا معاك للخميس يا مكسر كل المقاييس