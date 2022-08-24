مصرع تاجر منتجات ألبان صعقاً بالكهرباء داخل منزله في شبين الكوم

لقى تاجر منتجات ألبان مصرعه صعقاً بالكهرباء، داخل منزله في قرية «مليج»، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، قبل قليل، وعلى القور انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينات والفحص اللازم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تفاصيل مصرع تاجر صعقاً بالكهرباء في المنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز شرطة شبين الكوم، تبين أن المتوفي يُدعى «ي. ط.»، يبلغ من العمر 55 سنة، توفى صعقاً بالكهرباء، كما تبين وجود علامات حروق على جسمه، وبسؤال أسرته، أكدوا أنه أصيب بحروق أثناء صناعة الجبنة، وأثناء السيطرة على الحروق حدث ماس كهربائي، تسبب في مصرعه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع تاجر يُدعى «ي. ط.»، مقيم بقرية «مليج» دائرة المركز، صعقاً بالكهرباء، نتيجة حدوث ماس كهربائي داخل منزله، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق، التي صرحت بدفن الجثة بعد ورود تقرير الصفة التشريحية.

حزن في أشمون لوفاة شاب قبل فرحة بأيام

على صعيد آخر، خيمت حالة من الحزن على أهالي مركز أشمون، بعد وفاة شاب يُدعى «محمد زلابية»، قبل أيام من حفل زفافه، حيث شيعت جنازته بتواجد آلاف من أصدقائه وأقاربه، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته على نطاق واسع، داعين الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.