خالد الجندي: عدم معرفتنا بموعد ومكان الموت لطف من ربنا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه من لطف الله عز وجل على عبادة أن يجهل الإنسان متى وكيف وأين يموت، إذ أن الإنسان إذا كان لديه كتاب الغيب، ويعرف موعد ومكان وفاته: «يعني لو عارف أنه هيموت بعد سنتين في مكان ما، الساعة كذا، هتلاقي من قبلها بسنتين مش بيمشي من الطريق ده خالص، بل هيلغي الطريق ده من حياته، ومع ذلك هييجي وينسى ويروح وهيحدث آمر الله»، طالما هو أمر الله فلا راد لقضائه.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على «دي إم سي»، أنه يجب على الجميع أن يكون على أتم الاستعداد للقاء ربه والاستعداد للموت: «بس لو الإنسان عرف موعد موته قبلها بسنتين، شوف بقى حجم الهم والكرب اللي هتكون فيه خلال السنتين دول اللي عارف أنك هتموت بعدهم»، ويجب على كل إنسان الاستعداد للقاء ربه من خلال ترديد الشهادة دائمًا، ووقف النميمة والخصام، «بلاش تضيعوا حياتكم في النوم والأنتخة، اعتبروا الدنيا أوتيل».

يجب على الإنسان أن يجهز نفسه دائما للقاء ربه

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه يجب على الإنسان أن يجهز نفسه دائما للقاء ربه، كما ذكر أن الإمام مالك رضي الله عنه رأى ملك الموت في المنام، فسأله عن موعد موته ومكانه، فأشار ملك الموت بـ «5» واختفى، فسأله «يا ملك الموت أي خمس تقصد»، واستيقظ مذعورا يبحث عن من يفسر له هذه الرؤية، وعندما ذهب لابن سيرين وقص له ذلك، قال له أن ملك الموت يريد أن يخبرك بأن مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله.

ملك الموت لا يعلم مواعيد رحيل الخلق

وتابع: «علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وملك الموت لا يعلم أيضا مواعيد موت الخلق قبلها»، موضحًا في الوقت ذاته أن تفسير الرؤى مجرد تخمين وليس علم يقين، ولا يوجد علم يسمى تفسير الأحلام.