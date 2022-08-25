بعد قرار «المركزي».. أفضل 3 شهادات إدخار ذهبية في البنوك المصرية

تواصل البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، تقديم المزيد من المنتجات البنكية التي تلبي حاجة العملاء من الحصول على عوائد مادية مميزة، من خلال استثمار مدخراتهم في تلك المنتجات التي تتنوع وتختلف من بنك لآخر، ومن بين هذه المنتجات شهادات الادخار التي تٌعلن عنها البنوك، ويمكن الحصول من خلالها على عائد مادي ثابت ومتغير.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل شهادات الإدخار الذهبية التي تقدمها بنوك «التعمير والاسكان، بنك البركة مصر، المصرف المتحد».

أولًا: الشهادة الذهبية من بنك التعمير والاسكان:

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

-عائد شهري: 13.5%.

- عائد نصف سنوي: 13.75%.

- الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- فئة العملاء المستفيدين من الشهادة : أفراد فقط.

- نوع العملة المستخدمة لربط السهادة : الجنيه المصري.

- استرداد قيمة الشهادة: وفقا للمطبق.

- غرامة الاسترداد: وفقا للمطبق.

ثانيا: الشهادة الذهبية الخماسية من بنك البركة مصر:

- تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: خمس سنوات.

- يصرف عائد سنوي تحت الحساب يعلن عنه دوريا.

ثالثا: الشهادة الذهبية ذات العائد التراكمي الثابت من المصرف المتحد:

- تمنحك عائد تراكمي ثابت مميز.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- صرف العائد على الشهادة: في نهاية المدة.

- إمكانية الحصول على تسهيل إئتماني بضمان الشهادة يصل إلى 90% من قيمة الشهادة.

- متاحة للأفراد والشركات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1,000 جنيه مصري ومضاعفتها.

- يتم إصدار الشهادة بالعملة المحلية.

- يمكن استرداد الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ الإصدار، طبقًا لجدول زمني محدد في الاسترداد.

وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد أعلنت في 18 أغسطس الجاري، برئاسة حسن عبدالله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير، عند مستوى 11.25%، 12.25%.