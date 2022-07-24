بعائد سنوي 7%.. مميزات شهادات الادخار التراكمي من بنك التعمير والإسكان

يحرص الكثير من الأشخاص عن تحقيق عائد مادي كبير من خلال توجيه مدخراتهم الشخصية للاستثمار في مشروعات مختلفة، أو من خلال البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، عن طريق الاستفادة من أسعار الفائدة والعائد على شهادات الاستثمار التي تقدمها البنوك لعملائها.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات شهادة الادخار التراكمي 10 سنوات التي يقدمها بنك التعمير والإسكان.

مميزات شهادة الادخار التراكمي 10 سنوات من بنك التعمير والإسكان:

- مدة الشهادة: 10 سنوات.

- العائد على الشهادة: يتم احتساب عائد سنوي 7٪ يضاف إلى رصيد المبلغ القائم بالشهادة (عائد تراكمي) ولا يصرف إلا في نهاية مدتها.

- فئة المستفيد من الشهادة: يمكن شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.

- الحصول على وحدة سكنية من مشروعات البنك بشرط شراء شهادات في حدود 50٪ من قيمة الوحدة.

- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات الإئتمان بضمانها في حدود 90٪ من قيمتها بإجراءات ميسرة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور (6 أشهر) من تاريخ الشراء ويتم إعادة احتساب العائد وفقاً لمدة الإيداع الفعلية.

أسعار العائد على الشهادة

للأفراد الطبيعيين 7٪.

دورية صرف العائد: يصرف في نهاية مدة الشهادة.

الحد الأدنى لاحتساب العائد: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

اجتماع البنك المركزي المصري

ويتابع عملاء البنوك المصرية قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري التي تقرر مصير أسعار الفائدة وذلك لتأثيرها على أسعار العائد الخاص بالأوعية الادخارية.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 18 أغسطس المقبل وسط تباين الأراء حول قرار الفائدة ما بين التثبيت أو الرفع.

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.