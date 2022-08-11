بعائد مجمع.. مميزات شهادات الادخار السباعية «نماء» من بنك فيصل

تواصل البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، تقديم مجموعة من المنتجات التي تساعدهم في استثمار مدخراتهم والحصول على عائد ثابت ومضمون، من بين هذه المنتجات شهادات الادخار بأنواعها المختلفة في البنوك، ويقدم بنك فيصل الإسلامي مجموعة من الشهادات الادخارية من بينها شهاد «نماء».

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية مميزات وتفاصيل شهادة الادخار السباعية «نماء» ذات العائد المجمع من بنك فيصل الإسلامي.

- شهادة اسمية وتخضع في تعاملاتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

مدة الشهادة

7 سنوات تبدأ من أول الشهر التالي لشهر الشراء «شهر الإصدار».

- فئة الشهادة: تصدر الشهادة بفئة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

فئة المستفدين

حق الشراء مكفول للمصريين والعرب والأجانب بدون حد أقصى سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات يجوز الشراء بأسماء الغير والقصر.

حساب العائد

يبدأ احتساب العائد اعتباراً من أول شهر الإصدار ولا يتم صرف العائد وانما يعاد استثمار قيمة الشهادة وعائدها المحقق لكامل مدة الربع التالي وهكذا حتى نهاية أجلها مما يعمل على زيادة معدل العائد التراكمي المحتسب عليها.

الغرض من الشهادة

يتم توجيهها لتمويل عمليات استثمارية طويلة الأجل تدر عوائد مرتفعة بما يعطي ميزة لأصحاب هذة الشهادات الادخارية في الحصول على معدل عائد أعلى من الأوعية الغدخارية الأخرى.

الحصول على العائد:

يجوز لصاحب الشهادة الحصول على 50% من العائد المجمع لها بعد مضي 4 سنوات، كما يحق استرداد قيمة الشهادة وأرباحها بعد مرور عامين من تاريخ الإصدار وفقاً لجداول الاسترداد الخاصة بهذا الوعاء.

- يمكن أن يتقدم صاحب الشهادة بطلب لعقد عمليات استثمارية مع البنك بضمان الشهادة وبالشروط والإوضاع المتعارف عليها في هذا الشأن.

- لصاحب الشهادة الاستفادة من فرص أداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه.