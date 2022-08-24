بعد قرار «المركزي».. أبرز 3 شهادات ادخار خماسية في البنوك المصرية

تظل المنتجات البنكية الوسيلة الأكثر رواجًا مقارنة مع باقي المنتجات الأخرى غير المصرفية التي يلجأ إليها المواطنون لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي مضمون، ومن بين هذه المنتجات الشهادات الادخارية بأنواعها، حيث يحرص المواطنون على متابعة تغيرات أسعار الفائدة في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت الفائدة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل أفضل 3 شهادات الادخار خماسية في بنوك «التعمير والإسكان، البنك الأهلي المصري، بنك مصر».

شهادة الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان

- مدة الشهادة خمس سنوات.

- سعر عائد تنافسي 9% سنوي يضاف إلى الحساب كل شهر.

- تصدر الشهادة بفئات 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.

- يمكن الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية بضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز 90% من قيمة الشهادات، يمكنك شراء الشهادات باسم الغير من جميع الأعمار (وتشمل القُصر) أو باسم أكثر من مستفيد.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء ويتم إعادة احتساب العائد وفقاً لمدة الإيداع الفعلية.

شهادة الادخار العائد الثابت لمدة خمس سنوات من مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري / 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري من البنك الأهلي المصري

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة: 12.25%

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من تاريخ سريانها.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- ثابت طوال مدة الشهادة.

- بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.