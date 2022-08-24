رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«كنوز سوهاج المنسية» معرض بمتحف سوهاج القومي

كتب:

رضوى هاشم وعبده ابو غنيمة
09:46 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
«كنوز سوهاج المنسية» معرض بمتحف سوهاج القومي

افتتح متحف سوهاج القومي، معرضا مؤقتا تحت عنوان «كنوز سوهاج المنسية»، وذلك بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية.

تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة

وقال علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، إن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة ‏والموجودة داخل أديرة سوهاج الأثرية، ويضم المعرض 9 أيقونات؛ أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏وهي تحمل المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة والأنبا ‏أباديون.‏

عرض الأيقونات داخل المتحف لأول مرة 

وأشار إلى أن جميع تلك الأيقونات يتم عرضها لأول مرة داخل المتحف، ومن المقرر استمرار المعرض حتى 20 سبتمبر 2022.

{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0641\u062a\u062a\u0627\u062d \u0645\u062a\u062d\u0641 \u0643\u0646\u0648\u0632 \u0633\u0648\u0647\u0627\u062c \u0627\u0644\u0645\u0646\u0633\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

السياحة: يجب تعيين مسؤول نظم ومعلومات بفنادق شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ

«تسويق السياحة»: إسبانيا وإيطاليا وفرنسا تسير 12 رحلة للأقصر أسبوعيا

هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض في إيطاليا لترويج المقاصد المصرية

وزيرا السياحة والطيران المدني يبحثان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية لمصر

وزير السياحة في جولة بمقر الوزارة في الزمالك للتعرف على العاملين وآليات سير العمل

غرفة شركات السياحة: بدء تلقي طلبات العمرة أكتوبر المقبل
بقلم رضوى هاشم وعبده ابو غنيمة