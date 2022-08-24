«كنوز سوهاج المنسية» معرض بمتحف سوهاج القومي

افتتح متحف سوهاج القومي، معرضا مؤقتا تحت عنوان «كنوز سوهاج المنسية»، وذلك بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية.

تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة

وقال علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، إن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة ‏والموجودة داخل أديرة سوهاج الأثرية، ويضم المعرض 9 أيقونات؛ أبرزها أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏وهي تحمل المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة والأنبا ‏أباديون.‏

عرض الأيقونات داخل المتحف لأول مرة

وأشار إلى أن جميع تلك الأيقونات يتم عرضها لأول مرة داخل المتحف، ومن المقرر استمرار المعرض حتى 20 سبتمبر 2022.