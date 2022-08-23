رابط موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022.. اعرف خطوات التسجيل

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رابط موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022، موضحة أنَّ التنسيق متاح الآن ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، مؤكدة على ضرورة إتباع قواعد التقديم للعام الدراسي الجديد واستيفاء الضوابط المحددة للقبول.

رابط موقع تنسيق الجامعات الأهلية 2022 متاح عبر موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات، وأعلنت الوزارة إتاحته للتنسيق، موضحة أنَّ التنسيق يشمل 12 جامعة أهلية جديدة تدخل الخدمة التعليمية لأول مرة وتقدم برامج بينية متخصصة تواكب احتياجات سوق العمل وتهتم بتأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم.

خطوات تنسيق الجامعات الأهلية 2022

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- الدخول على رابط موقع تنسيق الجامعات الأهلية.

- اختيار مصدر شهادة الثانوية العامة.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري.

- البدء في تسجيل الرغبات.

الجامعات الأهلية 2022

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة قنا الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

كليات الجامعات الأهلية الجديدة

جامعة المنيا الأهلية

كلية الصيدلة برنامج الصيدلة (D ـ pharm).

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كلية الطب والجراحة وكلية الهندسة.

جامعة حلوان الأهلية

كلية الهندسة، وتضم برنامجي هندسة الأنظمة الذكية، والعمارة والتصميم البيئي.

- كلية الفنون والفنون التطبيقية، وتضم برنامجي التصميم الداخلي البيئي، والرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية.

- كلية الإنسانيات والتجارة وإدارة الأعمال، وتضم برنامج معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي.

جامعة جنوب الوادي الأهلية

- كلية الطب والجراحة.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- جامعة بني سويف الأهلية

- كلية الطب البشري.

- كلية طب الفم والأسنان.

- كلية العلاج الطبيعي.

- كلية الهندسة.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

- كلية العلوم.

- كلية الإعلام.

- كلية التجارة.

- كلية الآداب.

- كلية التمريض.

- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

جامعة بنها الأهلية

- كلية الهندسة.

- كلية علوم الحاسب

- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

- كلية الفنون البصرية والتصميم.

- كلية الطب.

جامعة أسيوط الأهلية

تشمل برامج في القطاعات الهندسية والطبية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية التمريض.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

- كلية الهندسة.

- كلية التجارة الدولية واللغات.

جامعة الزقازيق الأهلية

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

جامعة الإسكندرية الأهلية

- كلية الطب.

- كلية طب الأسنان.

- كلية الصيدلة.

- كلية الهندسة.

- كلية علوم الحاسب والبيانات.

- كلية العلوم.

جامعة المنوفية الأهلية

كلية الهندسة وكلية الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كلية الطب والجراحة وكلية الهندسة.

جامعة المنصورة الأهلية

كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة.