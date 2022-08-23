زيلينسكي يوقع على قانون البناء الإلزامي لملجأ من القنابل بكل مبنى

قالت البرلمان الأوكراني «الرادا»، إن رئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، وقع على قانون البناء الإلزامي لملجأ من القنابل في كل مبنى سكني جديد، وفي وقت سابق، حظرت العاصمة الأوكرانية «كييف»، الاحتفالات بعيد الاستقلال عن الحكم السوفيتي، خوفًا من هجوم روسي.

تزايد تهديدات الهجوم

وأشارت السلطات الأوكرانية، إلى تزايد التهديد بالهجوم، فيما حذر مسؤول أمريكي من خطط روسية لضرب البنية التحتية الأوكرانية في الأيام المقبلة.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، من أن موسكو قد تحاول فعل شيئًا قبيحا بشكل خاص في الفترة التي تسبق الذكرى الـ31 للاستقلال، غدا الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

سكان يعلقون في «أوديسا» على علم عبارة «أوديسا مدينة روسية»

من جانبه، قال النائب في البرلمان الأوكراني، مكسيم بوزانسكي، على «تليجرام»، إنه كان على المستشار الألماني أولاف شولتز إخطار «كييف» بأن حلف شمال الأطلسي «الناتو» لن يقبلها في صفوفها خلال الـ30 عامًا القادمة بدلاً من مناقشة هذا الأمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، قالت السناتور الجمهورية، عن «ولاية أيوا» الأمريكية، جوني إرنست، إن يمكن تحقيق السلام في أوكرانيا، ولكن ليس بمساعدة عقيدة استرضاء روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي «أوديسا» الواقعة جنوبي أوكرانيا، علق السكان المحليون علم روسيا، وعليه عبارة «أوديسا هي مدينة روسية»، وفقا لما أظهرته صورا على موقع «فكونتاكتي».

بدورها، حظرت شركة «آي ماكس» عرض الأفلام المحلية على معداتها في روسيا. وفي نهاية يوليو الماضي، أوقفت الشركة، التي تستخدم دور السينما حول العالم نظامها السينمائي، عملياتها في روسيا.