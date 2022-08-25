حظك اليوم برج العقرب الخميس 25-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تتواجد بعض العيوب في مواليد برج العقرب أبرزها الغيرة الشديدة فهم لا يحبون أن يقرب أحد ممن يحبونهم ويحيطيون من يحبونهم بشتى الطرق والوسائل لكي لا يروا غيرهم، كما أنهم يحبون السيطرة على معشوقهم كثيرا لدرجة تزعج من حولهم وتجعلهم لا يكونون سعداء معهم.

وفيما يلي تقدم «الوطن»، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي اليوم الخميس الموافق 25 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تتعامل بإيجابية مع من حولك والمقربين منك، ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تمر ببعض التوترات منذ فترة، واليوم يتواجد القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجاوب مع ما هو متاح.. وعليك أن تعمل بدقة وأن تكن مستعدا للتفاوض بهدوء، لكن انتبه لحقوقك، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.