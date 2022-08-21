إيرادات فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير وهشام ماجد.. 17 مليونًا في 3 أسابيع

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة إيرادات فيلم تسليم أهالي للثنائي دنيا سمير غانم وهشام ماجد، لا سيما أنه يُعد أبرز الأفلام الكوميدية المُشاركة في موسم أفلام صيف 2022، كما أنه يمثل عودة «دنيا» للفن بعد غيابٍ فني دام نحو عامين.

تسليم أهالي يتصدر شباك التذاكر أمس السبت

وكشف الموزع محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، عن إيرادات فيلم تسليم أهالي، في شباك التذاكر أمس السبت، حيث بلغت 735 ألف جنيه، متفوقًا على «كيرة والجن» للثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، و«عمهم» لـ محمد عادل إمام، و«بحبك» لتامر حسني، و«دعوة عامة» لأحمد الفيشاوي ومحمد عبدالرحمن.

17 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم تسليم أهالي

وبلغ إجمالي إيرادات فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم، نحو 17 مليون جنيه، منذ طرحه في السينمات، منذ يوم 3 أغسطس، وما زالت لديه الفرصة لتحقيق المزيد في شباك التذاكر، خلال الأيام المُقبلة.

أبطال وأحداث فيلم تسليم أهالي لدنيا سمير غانم

فيلم تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وشيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.

وتدور أحداث فيلم تسليم أهالي حول زوجين، يحلم الزوج الذي يعمل بمهنة الطبيب البشري في الهجرة لكندا، ولكن سرعان ما تظهر امرأة في حياة الزوجين وتلاحقهما في كل مكان.