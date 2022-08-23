«تسليم أهالي» يتصدر قائمة الإيرادات بـ453 ألف جنيه في 24 ساعة

تصدّر فيلم تسليم أهالي، للثنائي دنيا سمير غانم وهشام ماجد، قائمة الإيرادات، أمس الاثنين، ليحتل المركز الأول بين منافسيه، ليحتفظ بالصدارة منذ طرحه في دور السينما يوم 3 أغسطس الجاري.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، الإيرادات التي حققها فيلم تسليم أهالي، أمس الاثنين، موضحًا أنَّه حقق في شباك التذاكر 453 ألف جنيه فقط، فيما جاء فيلم «الدعوة عامة» بالمركز الخامس والأخير مُحققًا إيرادات 81 ألف جنيها، وذلك رغم طرحه منذ أسبوعٍ واحد.

تسليم أهالي.. آخر مشاركة سينمائية لـ دلال عبدالعزيز

ويُعد فيلم «تسليم أهالي» آخر الأعمال السينمائية للفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والذي انتهت من تصويره كاملًا قبل فترة من الأزمة الصحية التي أودت بحياتها في أغسطس 2021، إذ حظي ظهورها داخل العمل بردود فعل واسعة من الجمهور.

فيلم تسليم أهالي من بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وعدد من نجوم الفن أبرزهم بيومي فؤاد والراحلة دلال عبدالعزيز، ويضم الفيلم عددًا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، وشيكو، ولوسي، وأحمد فتحي ومن تأليف شريف نجيب، من إنتاج شركتي «سينرجي» و«روزناما».

خطة مازنجر يُنافس تسليم أهالي اعتبارًا من الخميس المُقبل

ومن المُقرر أنّ تستقبل السينمات، فيلمًا جديدًا، اعتبارًا من يوم الخميس المُقبل، باسم «خطة مازنجر»، ليدخل قائمة المُنافسة مع الأفلام الخمسة الموجودة، وهم «تسليم أهالي»، و«كيرة والجن»، و«بحبك»، و«عمهم»، و«الدعوة عامة».

فيلم «خطة مازنجر»، من بطولة ياسمين رئيس وحمدي الميرغني، في دور العرض السينمائي يوم الخميس الموافق 25 أغسطس الجاري، للمنافسة في موسم الصيف، حيث تم الانتهاء من تصوير الفيلم الشهر الماضي.