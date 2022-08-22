بريد الوطن.. مجال النقل والطفرة غير المسبوقة

للأمانة والتاريخ نسجل هنا أن مرفق السكة الحديد الحيوى شهد طفرة غير مسبوقة منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن، حيث يجرى العمل على قدم وساق لمواصلة الأعمال، وكلنا نشاهد على أرض الواقع ما تم لهذا المرفق الحيوى من حيث تجديد الخطوط الحديدية وأنظمة الإشارات والمزلقانات والعربات، منها ما تم تجديده، ومنها ما تم استيراده وفقاً للأنظمة الحديثة، وأيضاً الاهتمام بالعنصر البشرى وأنظمة التحكم فى التشغيل وفى دخول المحطات الحيوية. أيضاً فى الآونة الأخيرة تم افتتاح محطة عدلى منصور التبادلية التى تُعد أكبر محطة فى الشرق الأوسط ومن أكبر ١٠ محطات عالمية. هذا العمل الجاد والطفرة العظيمة جاءت نتاج قيادة وطنية تتمثل فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى وزير لا يعرف إلا مراعاة الله عز وجل وحب الوطن والعمل لأجله، ألا وهو الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وفريق عمل مخلص وجهات معاونة تعمل لأجل مصر وشعبها العظيم. التاريخ سوف يذكر بكل إجلال وتقدير كل هذه الإنجازات، أما الشائعات ورغاوى الكلام وأهلها ففى سلة قمامة التاريخ.

د. إبراهيم خليل إبراهيم

عضو اتحاد كتاب مصر

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