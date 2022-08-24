بعد قرار «المركزي».. 5 شهادات إدخارية بفائدة تصل إلى 15%

تجذب المنتجات البنكية شريحة كبيرة من المواطنين، نتيجة المميزات التي تقدمها المنتجات للعملاء، من الحصول على عائد مادي مضمون، وكذلك الاستفادة بخدمات وعروض أخرى على هذه المنتجات، ويلجأ المواطنون لاستثمار مدخراتهم، والحصول على عائد مادي مضمون من خلال تلك المنتجات، ومن بين هذه المنتجات، الشهادات الادخارية بأنواعها، إذ يحرص المواطنون على متابعة تغيرات أسعار الفائدة في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي الأخير بتثبيت الفائدة.

وتستعرض «الوطن»، في هذا التقرير تفاصيل 5 شهادات ادخارية بعائد يصل إلى 15% من بنوك (ناصر الاجتماعي، بنك مصر، بنك البركة مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك الأهلي المصري).

شهادة «رد الجميل» من بنك ناصر الاجتماعي أجل 3 سنوات

- تصدر لكبار السن فقط.

- سعر عائد: 15.25% يصرف العائد سنويا، أو 14.5% يصرف العائد بشكل ربع سنوي، أو 14.25% يصرف شهريا.

الشهادة «البلاتينية» أجل 3 سنوات من البنك الأهلي المصري

- عائد ثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

شهادة «القمة» أجل 3 سنوات من بنك مصر

- عائد ثابت: سعر الفائدة 14% سنويا، ويصرف العائد شهريا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها

شهادة ادخار «البركة الذهبية» أجل 3 سنوات من بنك البركة مصر

- عائد متغير بحسب نتائج الأعمال لايقل عن 14% سنويا ويصرف بشكل شهري.

- تصدر الشهادة بفئة 1000جنيه مصري ومضاعفاتها.

شهادة «ادخار ثلاثية» من البنك المصري لتنمية الصادرات

- بفائدة 14% سنويا يصرف شهري.

قرار المركزي المصري

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد أعلنت الخميس 18 أغسطس برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة في مارس 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والثاني 10.25% على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.