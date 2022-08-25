هل يجوز إعادة المعاش بين المستحقين له؟.. خبير يوضح

تساؤلات عديدة شهدتها محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، منها: هل يجوز إعادة المعاش بين المستحقين له؟، وهو من الأسئلة الشائعة الخاصة بقانون التأمينات الجديد، المتعلق بأصحاب المعاشات وحقوقهم.

صرف المعاش

وتجيب «الوطن» على هذا السؤال، من خلال التصريحات الخاصة للقيادي العمالي مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذي قال إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أجاب على سؤال هل يجوز اعادة المعاش بين المستحقين للمعاش؟؛ إذ أنه حدد حالات يلزم معها إعادة توزيع المعاش بين المستحقين له من الأرامل والإخوة والأبناء والوالدين وغيرهم.

إعادة توزيع المعاش

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشرع في قانون التأمينات لم يغفل إعادة توزيع المعاش بين المستحقن للمعاش، ففي الباب الخاص بالمستحقين والمعاش، جاءت المادة 107 التي نصت على أنه يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من أول الشهر التالي، في حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت، بالإضافة إلى الحالة الأخرى وهي عجز الابن أو الأخ عن الكسب.

وأشار «البدوي» إلى أن القانون نص في مواده على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشا، وفقا للأنصبة، لافتا إلى أن الصرف يكون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

من المستحقين للمعاش؟

وأردف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنّ المقصود بالمستحقين للمعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، هم الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات ،الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.