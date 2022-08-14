هل يحق للموظف العودة للعمل مرة أخرى بعد المعاش المبكر؟ قيادي عمالي يجيب

موظف خرج على المعاش المبكر، ويريد العودة للعمل من جديد فهل يحق ذلك؟، واحدا من الأسئلة الشائعة التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث خاصة لموظفي القطاع الإداري المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويستعرض «الوطن»، الإجابة على هذا السؤال من خلال تصريحات خاصة للقيادي العمالي مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

إعادة التعيين بعد المعاش المبكر

وقال مجدي البدوي، إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تضمن في مواده إجراءات عديدة لضبط منظومة العمل، ومنها أحقية الموظف في الخروج على المعاش المبكر.

وأضاف البدوي، أن عودة الموظف الذي خرج معاشا مبكرا لم يسمح بها القانون، حيث أن مواد قانون الخدمة المدنية نصت على أنه للموظف الذي جاوز سن الـ50 عاما، أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب، ويتم تسوية حقوقه التأمينية.

وتابع: إذا لم يكن قد جاوز سن 55 عام، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي 20 عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، تُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها 5 سنوات.

تسوية الحقوق التأمينية

وبحسب مواد قانون الخدمة المدنية، وتحديدا في المادة 70، فإن الحقوق التأمينية تسوى على النحو الآتي:

إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.

ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتسري أحكام قانون الخدمة المدنية، على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.