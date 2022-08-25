محمد الزلاط: طرحنا 3 مجمعات صناعية في أسيوط وأسوان وقنا

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أطلقت وزارة التجارة والصناعة، من خلال الهيئة، مبادرتها التي حملت اسم «مصنعك جاهز للترخيص»، مشيرا إلى أنه قد جرى طرح 3 مجمعات صناعية في أسيوط وأسوان وقنا، ضمن المرحلة الحالية من المبادرة.

الزلاط: المجمعات الصناعية تشجع الشباب ورواد الأعمال والمستثمرين

وأضاف «الزلاط»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن المجمعات الصناعية تهدف إلى تشجيع الشباب ورواد الأعمال في البدء بمشروعاتهم الخاصة، وفي هذا السياق، وجه وزير التجارة والصناعة بإجراء التيسيرات واستكمال منظومة التيسيرات التي جرى البدء فيها من قبل، عبر عدد من الإجراءات التحفيزية.

الزلاط: خفضنا سعر كراسة الشروط ومبلغ تأمين جدية الحجز

واستطرد: «مجموعة الحوافز اللي أقرتها الهيئة منها تخفيض سعر كراسة الشروط التي تصل حاليا إلى 500 جنيه، والإعفاء من التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة الطلبات والتخصيص، مع تخصيص مبلغ تأمين جدية الحجز لـ10 الآف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، وعندنا حجم إقبال كويس من أمس الأول وأمس، وتم بيع 300 كراسة شروط حتى الآن».

وأوضح اللواء محمد الزلاط، أن الهيئة بسطت المستندات ودراسات الجدوى والدراسات الفنية المطلوبة من المستثمر، وجرى تلخيص كل هذا في ورقة عمل واحدة، بالإضافة إلى وجود عدد من البنوك تمول الشباب للحصول على الآلات والمعدات الخاصة بماهية عمل المصنع.

وتابع «الزلاط»: «أول ما المستثمر بياخد الوحدة بنديله فترة سماح 6 أشهر مش بنتحصل منه على أي مبالغ مالية، علشان نساعده يجيب الآلات والمعدات، وبنساعده فيها، واحنا مش بنديله الوحدة ونسيبه، لكن دايما بيكون فيه تواصل مع المستثمرين وبنشوف مشكلاتهم ونخلصها أولا بأول، والوحدات كاملة المرافق من صرف ومياه وكهرباء».