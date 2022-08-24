من وسط البلد.. «أتوبيس السعادة» يشارك أصحاب رياضات الشارع

ما زالت جولات برنامج «أتوبيس السعادة» مستمرة في نشر البهجة، وفي حلقة جديدة قدمها الإعلامي أحمد يونس في برنامجه المذاع على قناة «دي ام سي»، استعرض من خلالها أصحاب الرياضات المختلفة، التي يمكن ممارستها في الشارع لإسعاد الآخرين.

وجرى تصوير الحلقة الجديدة من «أتوبيس السعادة» في منطقة وسط البلد، حيث المكان الذي يجتمع فيه أصحاب الرياضات المختلفة لممارستها، واستعرضت الحلقة رياضات مختلفة مثل ماراثون الجري، وفريق «دكرنس البنات» المتخصص في رياضة السكوتر وتعليمها للفتيات، وأيضا رياضة «السكيت»، بالإضافة إلى قصة راقصة الباليه «روان» التي تستعرض من وقت لآخر عروض الباليه في شوارع مصر.

ويذاع حاليا الموسم الرابع من برنامج أتوبيس السعادة على شاشة قناة «Dmc»، من إخراج وليد الرفاعي، ورئاسة تحرير هدى رشوان، ويواصل البرنامج جولاته المختلفة، في البحث عن مصادر السعادة في محافظات الجمهورية، إذ يقوم على تقديمه الإذاعي والإعلامي أحمد يونس.

وفي الحلقة الماضية، احتفل أحمد يونس مع شباب «صناع السعادة»، الذين كان لهم دور كبير في نجاح الموسم الماضي، قائلاً: «بشكر كل متابعي برنامج أتوبيس السعادة وكانوا سببا في نشر السعادة، يوجد شكر واجب لشباب صناع السعادة صانعي البهجة وشاركوني في كل شيء ليكونوا في النهاية سببًا في صناعة السعادة».

الموسم الثالث من برنامج «أتوبيس السعادة» تطرق لصناعة الفخار التي تشتهر بها قرية «النزلة» بالفيوم، كما أن الفنانة أصالة حرصت على تصوير إحدى أغنياتها هناك، كاشفًا أحمد يونس عن كواليس طريفة حدثت له خلال تصويره إحدى حلقات البرنامج في البدرشين.