«أتوبيس السعادة» يحتفل بالعام الثالث لانطلاقته بعرض كواليس التصوير

قدم الإعلامي أحمد يونس، حلقة خاصة ببرنامج «أتوبيس السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، احتفالًا بالعام الثالث لانطلاق البرنامج، حيث كشف خلالها عن كواليس بعض الحلقات المميزة التي عرضها البرنامج خلال الفترة الماضية.

وكشف أحمد يونس كواليس حلقة قرية «الشخلوبة» بكفرالشيخ، قائلا: «القرية مكان رائع وعندما شاهدت لقطات منها وجدت أن مصر بها أماكن جميلة تستحق التحدث عنها، واكتشفنا جانبا آخر من السعادة هي الأماكن التي تصنع السعادة، الشخلوبة جنة الله في الأرض».

كما كشف عن كواليس فقرة الآباء والأمهات من كبار السن في إحدى الحلقات، معلقًا بأن برنامج «أتوبيس السعادة» منذ انطلاقه وهو يبحث عن السعادة وكل الناس المبهجة والأماكن المبهجة وأي شخص سبب فرحة وسعادة.

مصدر آخر من مصادر السعادة سلط البرنامج الضوء عليها في الموسم الماضي، وهم الأطفال، بمشاركة المغني الطفل محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، والتي كانت ترند حينها.

وتطرق الموسم الثالث لصناعة الفخار التي تشتهر بها قرية «النزلة» بالفيوم، كما أن الفنانة أصالة حرصت على تصوير إحدى أغنياتها هناك، كاشفًا أحمد يونس عن كواليس طريفة حدثت له خلال تصويره إحدى حلقات البرنامج في البدرشين.

الرضا والشكر كانا كلمة السر في إحدى فقرات برنامج «أتوبيس السعادة» في الموسم الماضي، عن تطوير منطقة روضة السيدة أو تل العقارب سابقا، حيث أجريت مسابقة لطهو الطعام بين سيدتين من أهالي المنطقة، معلقا أحمد يونس: «مصر فيها حاجات حلوة لازم نركز عليها».

وفي نهاية حلقة اليوم، احتفل أحمد يونس مع شباب «صناع السعادة» الذين كان لهم دور كبير في نجاح الموسم الماضي، قائلاً: «بشكر كل متابعي البرنامج أتوبيس السعادة وكانوا سببا في نشر السعادة، يوجد شكر واجب لشباب صناع السعادة صانعي البهجة وشاركوني في كل شيء ليكونوا في النهاية سببًا في صناعة السعادة».