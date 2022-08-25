10 تيسيرات متاحة للمتقدمين لكلية الشرطة 2022.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الداخلية مؤخرا عن فتح باب التقديم في كلية الشرطة 2022، واستقبال دفعة جديدة من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة والأزهرية، بالإضافة إلى الحاصلين على المؤهلات الجامعية كضباط متخصصين، في بعض التخصصات المتاحة التي حددتها الوزارة.

وتستعرض «الوطن» 10 تيسيرات أتاحتها وزارة الداخلية للمتقدمين لكلية الشرطة 2022.

بالتفاصيل.. التيسيرات المتاحة للمتقدمين لكلية الشرطة 2022

1 - إعلان نتائج الاختبارات كافة الخاصة بالطلبة المتقدمين وتحديد مواعيد الاختبارات على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت، من أجل التيسير على جميع الطلبة وأولياء أمورهم في متابعة نتائج أبنائهم دون تحمليهم مشقة السفر إلى القاهرة، من أجل الوقوف على هذه النتائج من مقر أكاديمية الشرطة.

2 - طباعة كُتيب يحتوي على الخطوات كافة اللازمة للتقدم للاتحاق بكلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، كما أنه يحتوي على جميع الاستفسارات المتعلقة بالتقديم، على أن يجرى تسليمه مع ملف التقديم.

3 - طباعة دليل الطالب للمعلومات العامة، وهو الذي يحتوي على معلومات عن مصر وأهم المعلومات العامة الضرورية لطالب كلية الشرطة.

4 - إعداد منفذ لاستخراج صُحف الحالة الجنائية.

5 - إعداد منفذ لبيع كل من الطوابع والدمغة وكذلك نسخ الأوراق.

6 - إعداد منفذ للتصوير الفوتوغرافي الفوري.

7 - إعداد منفذ للأحوال المدنية من أجل استخراج الوثائق اللازمة للطلبة المتقدمين للالتحاق.

8 - تشكيل لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية «الرئيسية - رقم 5» من أجل الرد على جميع استفسارات المترددين.

9 - إعداد مركز لخدمة الطلبة الجدد داخل لجان تلقي الطلبات بهدف التيسيرعلى جميع الطلاب، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم.

10 - توفير خطي تليفون مباشير من أجل تلقي أي استفسارات من الطلبة وأسرهم عن شروط أو إجراءات أو أوراق الالتحاق، والأرقام كالتالي: 24109117 - 24109102.