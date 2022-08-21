عبد المنعم السيد: يجب الابتعاد عن تخزين السلع التموينية.. ونكتفي بشراء احتياجاتنا

قال الدكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ العالم شهد ارتفاعا في معدلات التضخم، إذ ارتفعت أسعار معظم السلع والخدمات على مستوى العالم، ولأن مصر تستورد سلع ومنتجات كثيرة انتقلت الزيادة إلى الاقتصاد المصري.

ضرورة ترشيد الإنفاق

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة على قناة dmc، تقديم شيرين عفت ورضوى حسن: «كرب أسرة يجب أن نرشد الإنفاق والاستهلاك، أي نرتب الأولويات، فهناك احتياجات أساسية لا يمكن للبيت أن يستغنى عنها مثل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والمدارس والأكل والشرب وفاتورة التليفون».

أهمية تحديد الأولويات

وتابع رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: «يجب أن نحدد الأولويات كمسؤولين عن الأسر والإنفاق في نطاق هذه الأولويات، وفي المرحلة الثانية أو الثالثة يأتي الدور على الأشياء الترفيهية، وهو ما حدث في هذا الصيف، ومن المنطقي أن نبتعد عن التخزين وأن نشتري احتياجاتنا فقط، حتى تكون السلع مطروحة في الأسواق وهو ما يؤدي إلى ضبط الأسعار».

وتطرق إلى عملية التخزين، قائلا: «بعض الدول كانت تغلق على نفسها وعندما انخفض المعروض من السلع بدأ معظم المواطنين في شراء أكبر كميات متاحة من السلع، وفي مصر حدث هذا الأمر وتحديدا خلال مارس 2020 مع بداية أزمة كورونا، لكن بعد 15 يوما تخلى الناس عن هذه الفلسفة لأنهم وجدوا أن لدى الدولة المصرية إمكانيات كبيرة، وبالتالي فإن التخزين ليس مرجعا لأن هذا الأمر يعني زيادة الطلب على السلع والمعروض منها يزداد سعره».