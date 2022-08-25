رئيس مدينة المنصورة الجديدة: المرحلة الأولى انتهت وجاهزة للافتتاح

أكد المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس مدينة المنصورة الجديدة، أن جامعة المنصورة الجديدة تحتوي على 8 كليات، منها الطب والصيدلة وطب الأسنان والقانون الدولي والتجارة.

بداية العمل في الجامعة

وأوضح «عبدالحليم» خلال لقاء خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «آخر ساعة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الجامعة حصلت على 19 عمارة سكنية لسكن الطلاب في مدينة المنصورة الجديدة، ويقيم الطلاب فيها بالفعل.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن المرحلة الثانية من جامعة المنصورة الجديدة سيبدأ العمل فيها خلال الترم الثاني، وسيجرى تدشين عدد أكبر من الكليات التي سيبدأ العمل فيها.

المرحلة الأولى انتهت بالفعل

ولفت إلى أن مدينة المنصورة الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 7200 فدان، مشددا على أن المرحلة الأولى انتهت بالفعل وجاهزة للافتتاح، وتبلغ مساحتها 2065 فدانا، و جرى تنفيذها بالكامل، منوها إلى أنها تحتوي على إسكان اجتماعي وسكن مصر وجنة والفيلات، بالإضافة للخدمات كافة.