17 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى لمدينة المنصورة الجديدة

قال المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة مساحتها الإجمالية 7200 فدان، وتضم المرحلة الأولى فيها تعمير أكثر من 2500 فدان فقط، وتشمل 58 عمارة إسكان اجتماعي بإجمالي 1392 شقة، بجانب مشروع سكن مصر الذي يضم 196 عمارة بإجمالي 4704 وحدات سكنية و11332 وحدة في مشروع جنة، فضلا عن 2000 فيلا؛ ليصبح إجمالي الوحدات بمدينة المنصورة الجديدة في المرحلة الأولى نحو 17 ألف وحدة، ويوجد خدمات متطورة تشمل 8 أسواق، وجامعة المنصورة الجديدة، ومدرستين وأماكن خدمات للمواطنين.

شركات التطوير العقاري تشارك في بناء المنصورة الجديدة

وأضاف «عبد الحليم» خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن شركات التطوير العقاري تشارك في بناء المنصورة الجديدة بمعدل شركتين مع إتمام جامعتين خاصتين تم بيعهما على أن يبدأ الإنشاء فيهما الفترة المقبلة بجانب وجود الجامعة الأهلية.

تفاصيل المرحلة الثانية من العمل في المنصورة الجديدة

وأوضح أن مدينة المنصورة الجديدة طولها على البحر المتوسط 14 كيلو، والمرحلة الأولى تشمل أكثر من 4 كيلو تم الانتهاء منها، وجرى إقامة ممشى سياحي فاخر، ويوجد زوار للمدينة وسط حضور مصطفين للاستمتاع بالجو الساحر والتطور الحادث، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من المدينة تشمل 1500 فدان بدأ العمل فيها منذ 6 أشهر، وخلال عام تكون انتهت لتتضمن مشاريع سكن مصر وجنة ومشاريع الفيلات من أجل توفير السكن لكل فئات المجتمع المصري، على أن يتسلم الأفراد الوحدات الخاصة بالمرحلة الأولى منتصف سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن المدينة تضم محطة تحلية بإجمالي 80 ألف متر مكعب يومي، ويجري تجريبها حاليا من أجل دخولها العمل الفترة المقبلة.