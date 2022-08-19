7 كليات تدخل الخدمة في جامعة المنصورة الجديدة العام المقبل

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إنه بدأ تشغيل جامعة المنصورة الجديدة العام الماضي عبر 8 كليات، هي كليات المعاملات القانونية الدولية، وكلية الأعمال، وكلية العلوم الأساسية المتقدمة، وكلية علوم وهندسة الحاسب، وكلية الهندسة، وكلية الصيدلة، وكلية طب الأسنان، وكلية الطب.

انضمام كلية هندسة المنسوجات

وأضاف «الخولي»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أنه جرى تشغيل هذا العام العديد من البرامج لنفس الكليات المذكورة سابقا، إضافة لانضمام كلية هندسة المنسوجات.

ولفت إلى أنه يتبقى في جامعة المنصورة الجديدة العديد من التخصصات مزمع البدء فيها العام المقبل مثل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الإعلام، وكلية التمريض، وكلية تكنولوجيا العلوم، وكلية الطب البيطري، وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الدراسات العليا.

وأوضح أن جامعة المنصورة الجديدة تمنح درجة البكالوريوس والليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه، كما أنها منفتحة على الجامعات العالمية بالشراكة مع العديد من الجامعات التي تمنح هذه الدرجات الجامعة منفردة أو بدرجات مشتركة مع العديد من الجامعات بعدة برامج.

عدد ساعات الدراسة في مصر كبيرة

ولفت إلى أن جامعة المنصورة الجديدة أجرت نقاشات عديدة ومعمقة مع الجامعات الأخرى، فعدد ساعات الدراسة في مصر أكبر بكثير من نظرائها في الجامعات العالمية، متابعا: «لدينا في معظم التخصصات في حدود ما بين 130 إلى 140 ساعة والتي مدة الدراسة بها 4 سنوات جامعية».

وأشار إلى أن جامعة المنصورة الجديدة أجرت شراكات بالأحرف الأولى مع العديد من الجامعات العالمية مثل جامعة إيست لندن في المملكة المتحدة، وغيرها من الجامعات، وهناك اتصالات مع الجانبين الكوري والياباني لإضافة بعض التخصصات الأخرى من ضمن برامج جامعة المنصورة الجديدة.

وأكد أن الجامعات الأهلية عندما نشأت كانت نتيجة لدراسات معمقة للغاية واستراتيجية وجدوى تهدف لمعرفة احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وبناء على هذه الدراسات جرى اقتراح تخصصات مختلفة والكليات والبرامج المختلفة.