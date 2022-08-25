رابط الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022.. الإعلان خلال ساعات

يتنظر الآلاف من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، بعد تسجيلهم الرغبات بشكل إلكتروني، ومن المنتظر أن يجرى إعلان النتيجة رسميًا خلال ساعات.

وكانت وزارة التعليم العالي أكدت أن نتيجة المرحلة الثانية سيجرى إعلانها رسميا، اليوم الخميس.

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 اليوم

وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 سيعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد تفاصيل هذه المرحلة وموعد بدء التحويل لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للكليات المناظرة وغيرها.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وتأتتي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، بعدما بدأ الطلاب التسجيل في هذه المرحلة منذ 18 أغسطس، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، بحد أدنى 246 درجة (60%) للقسم العلمي، بشعبتي علوم ورياضة، و238 درجة (58.5%) للقسم الأدبي، بإجمالي عدد طلاب لهذه المرحلة 269.202، في القسمين الأدبي والعلمي، ويمكنك معرفة النتيجة من هنــــا.

أماكن شاغرة بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، سيتمكن جميع طلاب المرحلة الثانية من الالتحاق بأماكن شاغرة في الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية والخاصة؛ إذ وصل عدد الكليات الحكومية المتبقية في تنسيق هذه المرحلة، إلى 426 كلية للأدبي، و1032 للعلمي بشعبتيه العلمية والرياضة.

تقليل الاغتراب بعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022

وبالنسبة لمن سيحولوا بين الكليات بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، فإن عملية تقليل الاغتراب تنقسم لنوعين: التحويل إلى كلية غير مناظرة ومناظرة، ويمكن للطالب بعد ترشحه من خلال مكتب التنسيق، التحويل إلى كلية أخرى خارج أو داخل منطقته الجغرافية، وأيضًا التحويل من الكلية التي ترشح لها وتقع خارج منطقته إلى الكلية ذاتها في جامعة داخل منطقته، وفق قواعد تقليل الاغتراب.