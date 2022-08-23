أخبار البورصة المصرية.. توقعات بصعود مؤشر الثلاثين إلى 10500 نقطة

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية، قبل بداية تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لحركة المؤشرات والتداولات في البورصة.

استعادة مستوى مقاومة 10400 نقطة

قال حسام عيد المحلل المالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنَّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في حالة استقراره أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10200 قد يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10400 نقطة، مدعوماً بنشاط وصعود الأسهم القيادية مرة أخرى وانتهاء عمليات جني الأرباح والتصحيح.

وأضاف «عيد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، في حالة وصول مؤشر البورصة الرئيسي مستوى 10400 والاستقرار أعلاه من المتوقع أن يدفعه إلى مستوى 10500 نقطة.

مؤشر «EGX70» يواصل الصعود نحو مستوى 2260 نقطة

وأشار المحلل المالي، إلى أنَّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70»، في حالة نجاح المؤشر السبعيني في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 2260 نقطة، مدعوماً بنشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية باسهم المتاجرة السريعة.

قرارات اقتصادية داعمة للسوق

وكانت البورصة المصرية قد شهدت نشاط في التداولات على مدار الجلسات الماضية، ونجحت مؤشرات البورصة في الصعود واختراق مستويات المقاومة الرئيسية، بدعم من القرارات الأخيرة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية الخاصة، وكذلك التعديلات الوزارية وتعيين حسن عبدالله قائمًا بأعمال محافظ للبنك المركزي المصري.

واتخذت الرقابة المالية قرارًا باعتماد مقترح البورصة بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى، وذلك لتصويب مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها عبر بيع ما جرى شراؤه وشراء ما جرى بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.