«الزراعة»: مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من إنتاج أسماك المياه العذبة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تولي إهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، حيث يشهد القطاع مجموعة من الطفرات المتتالية، كاشفًا عن أن الثروة السمكية أحد أهم المجالات التي عظمت الدولة جهودها بها.

زيادة المساحة المنتجة لبحيرة المنزلة بعد إزالة التعديات

وأضاف «القرش» بمداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار» أن جهود الدولة لتطوير الثروة السمكية تتضمن محاور وأبعاد متعددة، لافتًا إلى أن تطوير البحيرات وتطهيرها لتعظيم إنتاجها أحد أهم هذه الجوانب، لافتًا إلى أن بحيرة المنزلة أحد أهم البحيرات التسعة التي شهدت خطة طموحة تضمنت أعمال التطهير والتنقية، من خلال استخدام «كراكات عملاقة» لإزالة المخلفات، مشيرًا إلى إزالة كافة التعديات بالبحيرة، وهو ما أدى لزيادة المساحة المنتجة بالبحيرة والتي بلغت أكثر من 250 ألف فدان.

تطوير البواغيت

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن هناك تطوير للبواغيت التي تعد بوابة ربط بين البحيرة ومياه البحار، إضافة لإنشاء محطة صرف عملاقة لتطوير البحيرة، كاشفًا أن هذه الجهود ساهمت في زيادة إنتاج البحيرة.

المركز الثالث عالميا لإنتاج «البلطي»

وكشف «القرش» عن تصدر مصر للمركز الثالث عالميًا لإنتاج السمك البلطي والمزارع السمكية كنتيجة للتطوير الذي لحق بقطاع الثروات السمكية، لافتًا إلى تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي لإنتاج الأسماك من المياه العذبة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك بصفة عامة سواء أسماك مياه عذبة أو مالحة بنسبة 85%، مضيفًا أنه من المتوقع أن تأتي الجهود بثمارها لزيادة إنتاج أسماك المياه المالحة وزيادة معدل تحقيق الاكتفاء الذاتي، منوها أن أسماك المياه العذبة هي الأكثر طلبا بالسوق المصري نظرا لانخفاض أسعارها مقارنة بأسماك المياه المالحة.