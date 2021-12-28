السيسي يوجه بالتصدي للصيد الجائر في البحيرات لزيادة الإنتاج السمكي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب الإنتاج بأقصي قوى لنا في مجال الزراعة وغيرها من المجالات، حتى يأتي المزيد من الخير، مضيفا: «لو عملنا أقصي ما عندنا، ربنا هيكرمنا بالخير، إنما هنريح وياخد الموضوع كلمتين منك وتقولهم ليا واسمعهم ولكن الرسالة موصلتش للناس اللي تحت، لابد أن تصل الرسالة للجميع، مش الرسالة لكن الإجراء».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته أثناء حضوره افتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بأسوان، أنه يجب على مديرية الزراعة في مختلف المحافظات أن تضع برامج مع المحافظة والمواطنين والمؤتمرات لتواصل افضل مع الفلاحيين، «حد تاني يقولك أنا هشيل الـ50 ألف فدان وأحط، لأن الفرق هيعوض».

وأوضح: «مفرخ بـ6 مليون جنيه يخلي الإنتاج بدل مايكون 20 ألف طن لـ60 ألف طن، وكمان تنظيم الصيد بالبحيرة، والمواطن لو هتوقفه 3 أشهر طب هياكل عيش منين».

حلول غير تقليدية

وتابع: «مش هنوصل لـ80 ألف طن أبدا بالطريقة التقليدية، وأطلب من وزارة الداخلية والمسطحات المائية تنزل تسيطر على البحيرة الـ3 أشهر دول علشان الصيد الجائر وعلشان نرفع من إنتاجيه صيد الأسماك في الـ4 سنين اللي جايين».

وأضاف: «مش ممكن أبدا في المرحلة الأولي تقول للناس أقف دلوقتي، هو أساسا بيجيب شوية سمك قد كده ومضحضح، ولما يبقي بيصطاد كويس أوي ومعاه فلوس وتقوله أقف 3 أشهر يقولك أنا عامل حسابي».

وسأل الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن الإجراء المناسب قبيل إيقاف الصيد بالبحيرات، ليرد عليه بقوله «هنشوف التقدير وتكلفة الـ3 أشهر ونعوضهم».

وأردف الرئيس: «هنا هيكون فيه تعاون بين المحافظة وهيئة الثروة السمكية وحرس الحدود بإيقاف الصيد بكل البحيرات، ويكون الجهد على بعضه لحد ما توصل البحيرة وتجيب أكثر من 100 ألف طن، ونعوض الناس ونساعدهم بدعم شهري لحد ما الـ3 أشهر يخلصوا، وأحنا بنعمل كده تكون الزريعة موجودة».