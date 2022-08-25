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ألوان الزي المدرسي الجديد لطلاب مراحل التعليم الأولى في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
09:02 ص | الخميس 25 أغسطس 2022
الزي المدرسي - أرشيفية

الزي المدرسي - أرشيفية

حددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، ألوان الزي الموحد للصفوف الأولى للمراحل العمرية، والتي تبدأ من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، حتى الصف الأول الثانوية.

ألوان الزي المدرسي

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان صدر عنها، ألوان الزي المدرسي للصفوف الأولى؛ وجاءت كالتالي:

- مرحلة رياض الأطفال «تيشيرت أحمر بكم + بنطلون كحلي».

- المرحلة الابتدائية «تيشيرت أصفر بكم + بنطلون كحلي».

- المرحلة الإعدادية «تيشيرت وردي بكم + بنطلون أو جيب كحلي».

- المرحلة الثانوية «تيشيرت لبني بكم + بنطلون أو جيب كحلي».

الزي لا يهدف للربح المالي

وأشارت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، إلى أنّ الزي المدرس يُعد أحد المشروعات التسويقية للوحده المنتجة، إذ إنّه لا يهدف إلى الربح المالي، لكن يعمل لصالح الطالب وولي الأمر، مؤكدًا عدم إجبار ولي الأمر على شراء الزي من المدرسة، وأن يكون الزي للصفوف الأولى.

لجنة لفحص الزي في الإدارة التعليمية

وأكّدت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، مسؤولية لجنة فحص العينة المكونة من مدير المدرسة، ومسؤول الوحدة المنتجة، وسكرتير المدرسة، ومدرس الاقتصاد المنزلي، ومنفذ المشروع، عن الزي، مشددة على أنّ يكون السعر مناسبًا للخامة، ويتم الاستلام في ضوء العينة المقدمة من المصنع، المطابقة للمواصفات .

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.