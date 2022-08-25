«عينك في عنينا» تفحص 656 شخصا بالمحلة بينهم 86 يحتاجون لتدخل جراحي

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على قدمٍ وساق لتطوير حياة المواطن المصري في مختلف القرى والمحافظات، لا سيما الأكثر فقرًا والأشد احتياجًا والمحافظات الحدودية، لتحقق «حياة كريمة» هذه التنمية في حياة المواطن المصري بالمناطق النائية.

قافلة «عنيك في عنينا» في قرية الجابرية

وتحرص المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على صحة المواطن المصري، خصوصًا في الأرياف والمناطق البسيطة، لذا شهدت محافظة الغربية، انطلاق قافلة طبية كبيرة في قرية الجابرية التابعة لمركز بالمحلة الكبرى، والتي تأتي ضمن مبادرة «عينك في عنينا» التابعة لـ«حياة كريمة»، والتي تسعى إلى الحد من مسببات الإصابة بالعمى وغيرها من الأمراض الرمدية المختلفة.

وشهدت القرية نشاطًا واسعًا من قبل القافلة الطبية التابعة لمبادرة «عينك عنينا»، التي حرصت على توقيع الكشف الطبي على أكبر عددٍ من أهالي القرية، إذ وُقع الكشف على 656 مواطنًا من أهالي القرية.

وتبين من الإجراء الطبي احتياج 86 مواطنًا من أهالي القرية للخضوع إلى عملية جراحية في العين، كما تم تشخيص احتياج 262 مواطنًا إلى نظارات طبية.

صرف النظارات الطبية خلال 10 أيام

وذكرت القافلة الطبية، أنّها تجهز لإجراء العمليات المطلوبة، والنظرات الطبية التي سيتم تسليمها للمواطنين، خلال 10 أيام، وأكدت صرف الدواء بالمجان للمواطنين، إذ صرفت الأدوية المجانية للعديد من المواطنين من أهالي القرية، وبلغ عددهم 393 مواطنًا.

ويذكر أن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» تنظم قوافل طبية بشكلٍ دوري من أجل الكشف على المواطنين والاطمئنان على صحتهم.