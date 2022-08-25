الإسكان: حملات لإزالة المخالفات بمدن «القاهرة الجديدة والعاشر وأكتوبر»

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأجهزة المعنية تواصل تنفيذ حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات وغلق وتشميع أنشطة مخالفة بمدن «القاهرة الجديدة – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – 6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – 15 مايو – السادات».

وأضاف وزير الإسكان، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لعددٍ من الأنشطة المخالفة، وإزالة مخالفات بناء.

وتنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان، أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مواصلة الحملات لإزالة مخالفات البناء والإشغالات بالمدينة بالتعاون مع الشرطة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة بدأ حملته المكبرة بالتجمعات «الأول – الثالث – الخامس».

إزالة الإشغالات والأكشاك بالقاهرة الجديدة

وأوضح المهندس أمين غنيم، أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والأكشاك والمخالفات على الطرق الرئيسية، ومخالفات البناء بمناطق التجمع الثالث، والتجمع الأول، وتم مصادرة جميع الإشغالات وتحرير مخالفات وغرامات للمخالفين، كما تم إيقاف مخالفة بناء بمنطقة بنفسج 4، وإيقاف الأعمال بفيلا في مدينة الرحاب، بجانب تنفيذ 36 قرارًا بغلق وتشميع ورفع عدادات الكهرباء لـ 36 محلاً مخالفاً بمولات الحى الثالث بالتجمع الخامس، و15 قرار غلق وتشميع بمنطقة جنوب الأكاديمية لمخالفة شروط التخصيص والتراخيص، واستكمال الحملات على سيارات بيع المشروبات وإزالة الإشغالات والتندات الموجودة بالمولات بمركز خدمات المدينة ومركز خدمات التجمع الخامس.

وأكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الشرطة، شنت عِدة حملات لرفع الإشغالات والتعديات والمخالفات بمنطقة الأردنية أمام المحال التجارية وإشغالات الباعة الجائلين، بمنطقة صيدناوى وخلف بنك التعمير والإسكان وبالطرق الرئيسية بالمدينة.

45 قرار غلق وإزالة تعديات بالعاشر من رمضان

وأضاف أن الإدارات المختصة بالتعاون مع شرطة التعمير وشرطة المرافق، نفذت 45 قرار غلق وتشميع وإزالة تعديات أمام المحال المخالفة بالقطع السكنية بالحي 12، كما تم رفع إشغالات الباعة الجائلين بمنطقة الأردنية والطرق الرئيسية بالمدينة.

وأشار المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى شن حملة على بعض الوحدات بالمجاورة 22 بالمرحلة الثانية، نظراً لعدم الالتزام بشروط التعاقد وسداد فواتير مياه مستحقة عن فترات سابقة، وطالب رئيس جهاز مدينة 15 مايو، المواطنين بالمدينة بالالتزام بسداد فاتورة المياه وعدم التأخير تجنباً لتنفيذ القانون.

وأعلن المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن حملة مكبرة من الإدارات المعنية وشرطة التعمير بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة، نفذت قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 23 محلاً تجارياً مخالفاً بمنطقة ورش الحي الثاني ومحور خدمات الحي السادس لممارسة أنشطة مخالفة بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن حملات رفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة جنوب الأحياء، أسفرت عن إزالة ملاعب مخالفة، وتعد على قطعة أرض أملاك دولة وإزالة المخالفات بقطع أراضٍ مختلفة بمنطقة الإسكان العائلي 49 فدانا جنوب الأحياء والمتمثلة في إقامة مزرعة دواجن ببدروم، وغرف وتقفيل ردود، وتحويل الدور الأرضي من سكني إلى تجاري، وتنفيذ سلم خارجي، وتغيير نشاط من جراج إلى ورشة نجارة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة أن إدارات التنمية والأمن وتراخيص البناء ورئاسة الأحياء شنت حملة لتنفيذ قرارات إزالة مخالفات بناء بمنطقة ربوة أكتوبر «ابني بيتك السادسة سابقا»، بتأمين من شرطة التعمير.

وطالب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، المواطنين بالالتزام بالضوابط المتبعة بالشروط البنائية في المدن الجديدة، وعدم الشروع في مخالفات تضع صاحبها تحت طائلة القانون.

وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة مواصلة تنفيذ الحملات للقضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة والحفاظ على المظهر الحضاري لها.