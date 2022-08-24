الإسكان: بروتوكول تعاون لتوصيل الغاز الطبيعي بمناطق توسعات مدينة 15 مايو

صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأنَّه جرى اعتماد محضر بروتوكول التعاون بين الجهاز ومسؤولي الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» للبدء الفوري في أعمال شبكات الغاز الطبيعي بمناطق التوسعات (90 - 50 - 120 - 290) فدان إسكان اجتماعي بالمدينة.

إعلان فتح باب التعاقد قريبًا

وأكّد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنَّ ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير جميع الخدمات لقاطني مشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو، وتوفير جودة الحياة للمواطنين، مشيراً إلى أنَّه سيتم الإعلان عن فتح باب التعاقد قريبًا.

بدء رصف الطرق بـ«المجاورة 12»

وفي سياق متصل، أضاف رئيس الجهاز، أنَّه جرى البدء في أعمال تنفيذ رصف الطرق بالمجاورة 12 امتداد، ضمن خطة تطوير المجاورات من 7: 12 بتكلفة 60 مليون جنيه، إذ جرى التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة وبالدقة والكفاءة اللازمة.

وقال «خلف الله»، إنَّ جهاز المدينة يهيب بالمواطنين القاطنين بالمجاورات 7، 8، 9، 10 بسرعة توصيل الغاز الطبيعي قبل البدء في أعمال طبقة الأسفلت تجنباً لعدم تعطيل الأعمال.