«السباحتان» للمخرجة المصرية سالي الحسيني يفتتح «زيورخ» السينمائي

وقع اختيار إدارة مهرجان زيورخ السينمائي على فيلم «The Swimmers» أو «السباحتان» للمخرجة من أصول مصرية سالي الحسيني، لافتتاح فعاليات الدورة الـ 18 من المهرجان التي تقام في الفترة من 22 سبتمر إلى 2 أكتوبر المقبل، وذلك يعتبر العرض الثاني للفيلم بعد اختياره لافتتاح الدورة المقبلة من تونتو السينمائي في 8 سبتمبر المقبل، والذي تمتد فعالياته حتى 18 من الشهر نفسه.

وقال كريستيان يونجين المدير الفني لمهرجان زيورخ السينمائي، في بيان صحفي، «السباحتان هو فيلم مؤثر للغاية وفي الوقت المناسب حول رحلة معجزة، إنه يسلط الضوء على أزمة اللاجئين ولكنه أيضًا مصدر إلهام، لم نكن نتخيل فيلم ليلة افتتاح أفضل»، متابعا: «سالي الحسيني، التي فازت عن أول فيلم لها (أخي الشيطان) بجائزة في مهرجان (صندانس)، هي من بين أكثر الأصوات الموهوبة الجديدة في سينما المؤلفين»، وفقا لما نشره موقع «ديدلاين».

المخرجة سالي الحسيني عن «السباحتان»: قصة غير عادية من الحياة الواقعية

ومن جانبها، عبرت المخرجة سالي الحسيني عن سعادتها بعرض الفيلم في المهرجان السويسري، قائلة: «يسعدني أن قصة من الحياة الواقعية غير عادية للأختين مارديني تفتتح مهرجان زيورخ السينمائي الثامن عشر ليكون العرض الأول لنا في أوروبا، لم يكن هناك مثل هذا الوقت المهم بالنسبة للأوروبيين لمشاهدة فيلم يرفع مستوى رؤية اللاجئين ويكرم أولئك الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حياة أفضل وأكثر أمانًا».

تفاصيل فيلم «السباحتان»

ويتابع فيلم «السباحتان» رحلة الشقيقتين والسباحتين السوريتين يسرا وسارة مارديني، هربا من سوريا التي مزقتها الحرب عبر البحر المتوسط وصولا إلى المشاركة في دورة الألعاب الأولمبيية في ريو عام 2016.

الفيلم من بطولة ناتالي عيسى، منال عيسى، ماتياس شفايجوفر، أحمد مالك، جيمس كريشنا فلويد، إلمي راشد علمي، كندة علوش وعلي سليمان، ومن المقرر أن يحضر فريق عمل الفيلم بجانب سارة ويسرا مارديني ومدرب السباحة سفين سبانينكريبس، العرض الأول للفيلم في أوروبا، وسيعرض الفيلم على منصة «نتفليكس» في وقت لاحق العام الجاري.