3 أفلام مصرية بقائمة الأعلى إيرادات في تاريخ السينما السعودية

كشفت حساب السينما السعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في شباك التذاكر السعودي على الإطلاق، وجاء في المركز الأول فيلم «Top Gun: Maverick» والثاني لـ«Spider-Man: No Way Home»، وتضمنت في قائمة الـ«TOP 5»، من المركز الثالث إلى الخامس على التوالي، 3 أفلام مصرية، هي: «وقفة رجالة»، «بحبك» و«من أجل زيكو».

جاء فيلم «وقفة رجالة» في المركز الثالث حيث باع ما يجاوز الـ 800 ألف تذكرة، بواقع 58.6 مليون ريال سعودي، وأوضح حساب «السينما السعودية»: «وقفة رجالة هو ثالث الأفلام المصرية في القائمة، وثالث فيلم في Top 5 لأكثر الأفلام حضورًا في تاريخ السينما السعودية، بتجاوزه لـ800 ألف تذكرة، ليكون أكثر الأفلام العربية حضور في تاريخ سينمتنا حتى اليوم».

«بحبك» يبيع 750 ألف تذكرة

وفي المركز الرابع جاء فيلم «بحبك» من إخراج وبطولة تامر حسني، بعد ما باع أكثر من 754 ألف تذكرة بإيرادات 48.8 مليون ريال سعودي، وفي المركز الخامس فيلم «خلي بالك من زيكو» للمخرج بيتر ميمي، الذي باع 637 ألف تذكرة بإيرادات 41.5 مليون ريال سعودي.

«Top Gun: Maverick» في المركز الأول

وجاء فيلم «Top Gun: Maverick» في المركز الأول كأكثر الأفلام حضورًا في تاريخ السينما السعودية بعد ما باع أكثر من مليون تذكرة بـ131 ألف تذكرة، ووصلت إيراداته لـ 77.7 مليون ريال سعودي، بينما باع فيلم «Spider-Man: No Way Home» في المركز الثاني، 926 ألف تذكرة محققًا 63.9 مليون ريال سعودي.