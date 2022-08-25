وزير فرنسي يدعو لتحقيق عاجل حول العلاقة بين «توتال» والجيش الروسي

دعا وزير النقل الفرنسي «كليمنت بون»، إلى إجراء تحقيق عاجل حول وجود صلات محتملة بين شركة توتال الفرنسية للنفط والجيش الروسي، بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

شركة متعددة الجنسيات

وتعد «توتال»، مجموعة شركات فرنسية متكاملة متعددة الجنسيات للنفط والغاز، وهي من أقدم الشركات الفرنسية التي تأسست عام 1924، وهي واحدة من سبع شركات نفط كبرى في العالم.

مجالات متعددة

وتقوم الشركة بالعديد من الأعمال بداية من استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي وإنتاجهما فضلا عن توليد الطاقة، والنقل، وتكرير النفط، وتسويق المنتجات البترولية، والتجارة الدولية للنفط الخام ومنتجاته، إلى جانب تصنيعها العديد من المواد الكيمائية.