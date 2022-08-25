برلماني: تعديل منهج الصف الرابع الابتدائي لاقى ارتياحًا في الشارع المصري

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إجراء تعديلات على مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وتتماشى مع التلاميذ.

وأشار النائب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن تلك الخطوات بداية مبشرة للوزير الدكتور رضا حجازي، لاسيما في ظل معاناة الطلبة وأولياء الأمور بسبب صعوبة المناهج وعدم تماشيها مع مدة الدراسة.

إجراءات تعديل المناهج لاقى ارتياح الجميع

وأوضح زين الدين، أن إعلان وزارة التربية والتعليم، عن إجراءات تعديل المناهج لاقى ارتياحا في الشارع المصري، خصوصا أولياء الأمور الذين كانوا يواجهون مشكلات كبيرة مع أبنائهم في المرحلة الابتدائية، في ظل المنظومة الجديدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير التربية التعليم، تأتي استجابة للعديد من النواب من خلال عدد من الأدوات الرقايية تقدمنا بها في الفترة الماضية.

وقال «زين الدين»، إنه لا أحد يقف ضد تطوير المنظومة التعليمية، بل نؤيده وندعمه بقوة، ولكن بما يتماشى مع قدرات الطلاب ومدة العام الدراسي وكذلك بما يتناسب مع مدى توافر باقي المحاور من أدوات تعليمية ومعلمين ومدارس، حتى يكون هناك نتائج ملموسة على أرض الواقع.

الانتهاء من مسابقة تعيين المعلمين الجدد سيسد العجز الحالي

وشدد، على سرعة الانتهاء من إجراءات مسابقة تعيين المعلمين الجدد لسد العجز الحالي، مؤكدا أن المعلم هو المحور الأهم في تطوير التعليم، لذلك لابد من التركيز على ملف تدريب وتأهيل المعلمين على النحو المطلوب، لتتكامل كل المتطلبات في نجاح تطوير التعليم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت أٔنه جار إجراء بعض التعديلات على مناهج الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2022/2023، حتى تتناسب مع الخطة الزمنية وبما لا يخل بتحقيق نواتج التعلم وذلك بالتركيز على المفاهيم الكبرى والأنشطة التعليمية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد.

كما أعلنت الوزارة عن مراجعة مناهج الصف الخامس الابتدائي لتتماشى مع الطلاب وسعتهم العقلية.