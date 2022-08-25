بتر ذراع مزارع أثناء العمل على ماكينة في الحقل بالمنوفية

شهدت قرية منيل دويب التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، إصابة مزارع ببتر في الذراع الأيمن أثناء العمل في الحقل على ماكينة زراعية، ونُقل المصاب إلى مستشفي الباجور لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة لسؤال الأهالي وتم تحرير محضر بالواقعة.

بتر في الذراع الأيمن

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصاب يدعى «ع.غ»، مزارع، ويبلغ من العمر 45 سنة، وأصيب ببتر في ذراعه أثناء العمل على ماكينة زراعية في الحقل، وبسؤال أسرته نفوا وجود شبهه جنائية حول الواقعة، فيما يقوم الأطباء بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصاب.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد إصابة مزارع ببتر في الذراع الأيمن في قرية منيل دويب التابعة لمركز أشمون، وجرى نقل المصاب إلي المستشفي وانتقلت قوة أمنية، لسؤال الأهالي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

مصرع شاب صدمته سيارة في مركز تلا

وعلى صعيد آخر، شهد مركز تلا في المنوفية، مصرع شاب صدمته سيارة، وعلى القور انتقلت قوة أمنية إلي مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إل مشرحة مستشفى تلا ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، وتمكن ضباط المباحث من إلقاء القبص علي المتهم، وسؤال اهلية المتوفي، وبالعرض علس جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة وتم تشيع الجثمان إلى مثواه الأخير.