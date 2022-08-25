خبير بيئي: 50% من أراضي أوروبا مهددة بالجفاف نتيجة التغيرات المناخية

وصف الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية، الوتيرة السريعة للتغيرات المناخية مثل جفاف الأنهار بالولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بأنها غير متوقعة، كاشفًا عن قصور التوقعات التي أفادت بأن هذه التغيرات ستحدث بعد عشرات السنوات.

الوتيرة السريعة للتغيرات المناخية جرس إنذار لدول العالم

وأضاف «سمعان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «اكسترا نيوز»، أن التأثيرات السريعة للتغيرات المناخية تعد جرس إنذار وناقوس خطر، يستلزم أن تتخطى الدول مرحلة الاتفاقيات إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدًا أهمية مواجهة ارتفاع درجات الحرارة للكرة الأرضية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

نصف أوروبا مهددة بالجفاف

وأوضح أستاذ الدراسات البيئية أن المرصد الدولي للجفاف كشف عن أن أوروبا لم يحدث بها جفاف كما يحدث الآن منذ 500 عام، لافتًا إلى أن 47% من المناطق ستبدأ تتأهل للجفاف، إضافة إلى وجود 17% منذرة بـ الجفاف، أي ما يمثل نصف الأراضي الأوروبية.

تحرك حزام الأمطار سيزيد من جفاف الأنهار

ولفت سمعان إلى أن الاعتماد على الأمطار الشتوية في عودة المياه لهذه الأنهار الجافة قد لا يؤتي ثماره، حيث يمكن أن تتسبب التغيرات المناخية في تحريك حزام الأمطار عن أماكنها، وهو ما ينتج عنه عدم سقوط الأمطار في مصبات الأنهار، حيث قد تسقط في مناطق أخرى مسببة سيول لتبقى الأنهار جافة.