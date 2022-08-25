أكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية: «خرّجنا 11 دفعة والبرنامج مدته 9 أشهر»

قال مصطفى هاشم مدرس متخصص في برمجة الألعاب الإلكترونية، بأكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، إنّ الأكاديمية خرّجت 11 دفعة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك 200 طالب يدرسون تخصصين، كما شهدت 40 مشروعًا للتخرج على كل المنصات سواء الكمبيوتر والموبايل والواقع الافتراضي والواقع المعزز.

تفاصيل البرنامج

وأضاف «هاشم»، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «البرنامج مدته 9 أشهر، عبارة عن تدريب مكثف، سواء في البرمجة أو تصميم الألعاب من متخصصين سواء خريجين من الأكاديمية أو مدرسين كانوا يعملون في شركات محلية وعالمية».

وتابع المتخصص في برمجة الألعاب الإلكترونية بأكاديمية تطوير الألعاب الإلكترونية التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات: «في النهاية، يكون مشروع التخرج لعبة تابعة لشركة أو منظمة دولية تشرف على هذا الأمر، وبذلك نربط الخريج بسوق العمل، والتعامل مع الفجوة بين الجزء النظري وسوق العمل، بحيث يطبق الطالب أفكاره في مشروع بالتعاون مع شركة على أرض الواقع».

أعداد كبيرة من الشباب مهتمة بالمجال

من ناحيته، قال مدحت التليني مدرس متخصص في تصميم الألعاب الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات، إن هناك أعدادًا كبيرة من الشباب مهتمة بالمجال: «عرّفنا الناس بالمجال في مصر وأوضحنا أن هناك مؤسسة مدعومة من وزارة الاتصالات تؤهل الخريجين للعمل في المجال».

وأضاف التليني: «نعمل على ربط الطلاب الدارسين بسوق العمل المحلي والأجنبي، ولكن يجب أن يكون لدى الطالب الشغف لكي يتعلم كل شيء مثل الأنيميشن وتصميم البيئات والإضاءات والتحريك والمؤثرات الضوئية، كما نعلم المبرمجين بعض أكواد البرمجة».