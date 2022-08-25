ضبط متهم بترويج عقاقير وأدوية مخدرة عبر «واتس آب» بالقاهرة

تواصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري، إلى جانب التصدي لمروجي المواد المخدرة بمختلف المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية بالإعلان عبر تطبيق «واتس آب»، عن بيع عقاقير وأدوية مخدرة مجهولة المصدر بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وبحوزته كمية من الأقراص لأدوية مخدرة محظور تداولها بالأسواق دون تصريح وإشراف طبى.

ضبط 40 طن أسمدة مجهولة المصدر بالمنوفية

وفي سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط 3 أشخاص، يقيمون بدائرة قسم شرطة سرس الليان، لقيامهم بتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والاتجار بها دون ترخيص بالمخالفة للقانون بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم، وتم التحفظ على 40 طن أسمدة مغشوشة و2 دراجة نارية دون لوحات معدنية و3 هواتف محمولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.