«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي شخص على موظفى الأمن وطبيب في مستشفى بحلوان

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية، يتضمن تعدي أحد الأشخاص، يحمل سلاحا أبيضا، وبحوزته «كلب شرس»، على موظفي الأمن الإداري، وطبيب داخل أحد المستشفيات بمنطقة حلوان بالقاهرة.

«الداخلية» تكشف تفاصيل الواقعة

وأوضحت الوزارة: «تبين أنه حال استقبال أحد المستشفيات بمنطقة حلوان في القاهرة، أحد الأشخاص (سائق مركبة توك توك" - مُصابا بجرح قطعي)، ادعاء مشاجرة وبصحبته (عاطل - سبق اتهامه في قضية سلاح، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية سلاح أبيض)، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين موظفي الأمن الإداري بالمستشفى، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على الموظفين، ما أسفر عن إصابة 3 منهم، وطبيب بالمستشفى، ولاذ بالهرب».

الأجهزة الأمنية تحدد مكان اختباء الهارب

وأكدت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه وبصحبته 4 أشخاص «لثلاثة منهم معلومات جنائية، ومطلوبين للتنفيذ عليهم في قضايا «ضرب - سلاح أبيض - مخدرات».

ولفتت الوزارة إلى أنه لدى ستشعار الهارب، القوات، أشهر سلاحا ناريا عبارة عن فرد خرطوش، وأطلق عدة كلاب «شرسة»، تجاهها، لكنها تمكنت من السيطرة على الموقف، وأسفر ذلك عن إصابة المذكور بطلق ناري في الساق، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأشار بيان وزارة الداخلية، إلى أنه ضبط بحوزة المتهم «فرد خرطوش - طبنجة صوت – 7 سلاح أبيض (مطواة - سنجة) - عدد 5 كلاب شرسة - رادع شخصي – سوط (كرباج) – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.