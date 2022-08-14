تفاصيل شهادات «ازدهار» الخماسية من البنك الزراعي.. عائد شهري ثابت ومميز

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تحرص البنوك على تقديم المزيد من المنتجات البنكية لعملائها، والتي تناسب العديد من فئات المجتمع للاستفادة منها والحصول على عائد شهري ثابت ومميز، ومن بين هذه المنتجات شهادة الادخار الخماسية «ازدهار» من البنك الزراعي المصري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مميزات وتفاصيل شهادة الادخار الخماسية «ازدهار» من البنك الزراعي المصري، كما يلي:

- فئة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد على شهادة ادخار ازدهار: شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- من له حق الشراء: الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط.

- استرداد الشهادة: يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

- الاقتراض بضمان الشهادة: إمكانية الاقتراض بشروط ميسرة في حدود 80% من القيمة الاسمية للشهادة، ويحتسب عائد مدين يزيد 2% عن سعر الشهادة.

مميزات شهادة الادخار الخماسية «ازدهار»

- الشهادة اسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- إمكانية الشراء دون حد أقصى.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة في أي وقت بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقا للقيم الاستردادية المحددة بمعرفة البنك.

- الشراء من أي من فروع البنك.

- قيمة الشهادة وما تدره من عائد وكذا قيمة استردادها أو استحقاقها معفاة من كل أنواع الضرائب على الدخل.

- إمكانية الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني مع إدخار العائد أو صرفه من الحساب

- إمكانية إضافة قيمة العائد المستحق إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية إضافة قيمة الشهادة عند استردادها إلى الحساب الجاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- يتم فتح حساب جاري أو التوفير حسب رغبة العميل.

- إمكانية حفظ الشهادة لدى البنك.

- يتم استخراج بدل فاقد للشهادة حال تعرضها للسرقة أو الفقد أو التلف.

- يحق للعميل طلب بطاقة إلكترونية (ATM) وفقا للشروط والأحكام.

- يحدد العميل هل تجدد الشهادة أم لا عند نهاية مدتها وذلك عند التعاقد الشروط والأحكام.

الشروط والأحام الخاصة بالشهادة

- الشهادة اسمية ولا تصدر بأسماء مشتركة ولا يجوز التنازل عنها للغير أو تحويل قيمتها.

- فتح حساب جاري أو توفير بالفرع المراد إصدار الشهادة فيه.

المستندات المطلوبة لشراء الشهادة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية – أو جواز السفر للأجانب ساري

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).