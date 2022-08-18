تمويل يصل لـ80%.. تفاصيل قرض بضمان الأوعية الادخارية من البنك الزراعي

يحرص العملاء في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي، على متابعة الإصدرات الجديدة من المنتجات البنكية للاستفادة منها والحصول على عائد مادي كبير ومضمون، وتعتبر القروض أهم ما تقدمه البنوك للعملاء بمختلف أنواعها، من هذه القروض القرض بضمان الأوعية الادخارية من النبك الزراعي المصري.

يقدم البنك الزراعي المصري، تمويل ميسر بضمان الأوعية الادخارية سواء كانت شهادات ادخار أو ودائع أو حسابات التوفير بما يوازي 80% من قيمة رصيد الأوعية الادخارية مع إمكانية السداد على أقساط شهرية من عائد المدخرات.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، مميزات وتفاصيل القرض بضمان الأوعية الادخارية من البنك الزراعي.

مدة تمويل القرض بضمان الأوعية الإدخارية:

- بحد أقصى 10 سنوات.

- شرط تجديد الوعاء الادخاري حتي نهاية مدة التمويل.

مميزات القرض بضمان الأوعية الادخارية:

- بدون ضامن.

- تمويل يصل إلى 80٪‏ من المدخرات.

- سرعة في إجراءات منح القرض.

- أسعار فائدة تنافسية.

- إمكانية الاقتراض بضمان الوعاء الادخاري للقاصر.

- إمكانية صرف العائد أو سداده لحساب القرض حسب رغبة العميل.

- بدون مصروفات إدارية.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض بضمان الأوعية الادخارية:

- مستند الوعاء الادخاري.

- طلب تمويل.

- بطاقة الرقم القومي.

وتترقب الأسواق اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، للنظر في أسعار الفائدة.