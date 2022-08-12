تفاصيل قرض المحاصيل من البنك الزراعي.. لتغطية تكاليف الإنتاج

تتنوع القروض الزراعية بين قروض قصيرة الأجل لتمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام، وقروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام.

تهدف القروض الزراعية التي يقدمها البنك الزراعي المصري إلى مساعدة الفلاح في تغطية خدمة الأرض الزراعية وتكاليف الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحسين مستوى دخل المزارعين ويساعد في تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل ومميزات القرض الزراعي لتمويل المحاصيل الزراعية بعائد 5% من البنك الزراعي المصري.

الفئات المستهدفة:

صغار المزارعين

الغرض من التمويل:

- قروض تمويل الإنتاج النباتي قصير الأجل: تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية «بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة – النباتات الطبية والعطرية– نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف..».

- تستهدف تمويل تكاليف خدمة كافة المحاصيل الحقلية والبستانية التي لا تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن المحاصيل الحقلية والخضر سواء المنزرعة في الحقل المكشوف أو تحت الأنفاق الخندقية أو الصوب الزراعية «بنجر السكر– خدمة بساتين الفاكهة– النباتات الطبية والعطرية – نباتات الزينة وإنتاج الشتلات وزهور القطف..».

- قروض تمويل الإنتاج النباتي متوسطة وطويلة الأجل: تستهدف تمويل المحاصيل التي تمتد دورتها الإنتاجية لأكثر من عام ومن أهمها «قروض قصب السكر/ إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير البساتين ومشاتل الفاكهة / نباتات الزينة / النباتات الطبية والعطرية / إنشاء معامل تربية الأنسجة لإنتاج الشتلات، وأي أنشطة زراعية مشابهة».

سعر العائد:

5 % للمحاصيل المدعمة.

سعر الإقراض من البنك المركزي + 5% للمحاصيل غير المدعمة.

مميزات القرض:

- تغطية تكاليف الإنتاج للمحاصيل الحقلية والبستانية.

- يتم منح تمويل الإنتاج النباتي بنسبة 100% من قيمة الموازنة المحصولية المعتمدة للمحاصيل الزراعية لكل من أراضي الوادي القديم والأراضي الصحراوية التي تم استكمال البنية الأساسية اللازمة لزراعاتها.

- يتم تمويل المحاصيل المحملة على زراعات أساسية وكذلك البساتين غير المثمرة بواقع 25 % من قيمة الفئة التسليفية المقررة للمحصول المحمل.

- تسهيلات في السداد، فترة سماح في بداية التمويل.