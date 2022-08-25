نتيجة كلية آداب 2022 المرحلة الثانية.. 255 درجة للحد الأدنى
كتب:
محمد أبو عمرة
12:47 م | الخميس 25 أغسطس 2022
نتيجة تنسيق كلية الآداب
أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب للشعبة الأدبية، وأعلنت الوزارة عن نتيجة كلية آداب 2022 المرحلة الثانية وجاءت كالتالي:
نتيجة كلية آداب 2022 المرحلة الثانية
آداب العريش 303
آداب القاهرة 300
آداب عين شمس 291
آداب الإسكندرية 290
آداب حلوان 286
آداب المنصورة 284
آداب بور سعيد 282
آداب بنها 281
آداب انتساب موجه القاهرة 280
آداب انتساب موجه الإسكندرية 278
آداب وعلوم إنسانية السويس 276
آداب انتساب موجه عين شمس 275
آداب الزقازيق 274
آداب طنطا 274
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272
آداب بنات عين شمس 272
آداب انتساب موجه حلوان 272
آداب الوادي الجديد 272
آداب دمياط 271
آداب المنوفية بشبين الكوم 270
آداب دمنهور 269
آداب انتساب موجه بنها 269
آداب كفر الشيخ 268
آداب الفيوم 268
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267
آداب أسوان 266
آداب انتساب موجه العريش 265
آداب انتساب موجه الزقازيق 265
آداب بني سويف 263
آداب انتساب موجه طنطا 263
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263
آداب انتساب موجه بور سعيد 263
آداب انتساب موجه دمنهور 262
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261
آداب انتساب موجه الفيوم 261
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261
آداب انتساب موجه دمياط 261
آداب أسيوط 259
آداب انتساب موجه أسوان 259
آداب سوهاج 258
آداب المنيا 258
آداب انتساب موجه بني سويف 258
آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257
آداب جنوب الوادي 257
آداب انتساب موجه أسيوط 256
آداب انتساب موجه المنيا 256
آداب انتساب موجه سوهاج 255
آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255