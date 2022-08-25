نتيجة كلية آداب 2022 المرحلة الثانية.. 255 درجة للحد الأدنى

أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب للشعبة الأدبية، وأعلنت الوزارة عن نتيجة كلية آداب 2022 المرحلة الثانية وجاءت كالتالي:

نتيجة كلية آداب 2022 المرحلة الثانية

آداب العريش 303

آداب القاهرة 300

آداب عين شمس 291

آداب الإسكندرية 290

آداب حلوان 286

آداب المنصورة 284

آداب بور سعيد 282

آداب بنها 281

آداب انتساب موجه القاهرة 280

آداب انتساب موجه الإسكندرية 278

آداب وعلوم إنسانية السويس 276

آداب انتساب موجه عين شمس 275

آداب الزقازيق 274

آداب طنطا 274

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 272

آداب بنات عين شمس 272

آداب انتساب موجه حلوان 272

آداب الوادي الجديد 272

آداب دمياط 271

آداب المنوفية بشبين الكوم 270

آداب دمنهور 269

آداب انتساب موجه بنها 269

آداب كفر الشيخ 268

آداب الفيوم 268

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 267

آداب أسوان 266

آداب انتساب موجه العريش 265

آداب انتساب موجه الزقازيق 265

آداب بني سويف 263

آداب انتساب موجه طنطا 263

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 263

آداب انتساب موجه بور سعيد 263

آداب انتساب موجه دمنهور 262

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 261

آداب انتساب موجه الفيوم 261

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 261

آداب انتساب موجه دمياط 261

آداب أسيوط 259

آداب انتساب موجه أسوان 259

آداب سوهاج 258

آداب المنيا 258

آداب انتساب موجه بني سويف 258

آداب انتساب موجه الوادي الجديد 257

آداب جنوب الوادي 257

آداب انتساب موجه أسيوط 256

آداب انتساب موجه المنيا 256

آداب انتساب موجه سوهاج 255

آداب انتساب موجه جنوب الوادي 255