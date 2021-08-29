نتيجة تنسيق كلية آداب 2021 على مستوى الجمهورية: تبدأ من 270 درجة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية الآداب 2021 على مستوى الجمهورية، في مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2021 الذي عقد اليوم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحاً أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

نتيجة تنسيق كلية آداب 2021 على مستوى الجمهورية متاحة على موقع التنسيق

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحاته خلال المؤتمر، أن كلية الآداب 2021 على مستوى الجمهورية بها أماكن شاغرة في مختلف الجامعات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، مؤكداً أنه هناك أماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي رياضة في كليات الهندسة وأماكن شاغرة لطلاب شعبة علمي علوم في كليات الطب البيطري والتمريض، موضحاً أن الحدود الدنيا للكليات انخفضت هذا العام عن الأعوام الماضية نتيجة انخفاض مجاميع طلاب الثانوية العامة.

وتابع وزير التعليم العالي، بأن تنسيق كلية الآداب 2021 على مستوى الجمهورية يختلف من كلية لأخرى، وفق الطاقة الاستيعابية لكل كلية، مؤكداً أن تنسيق المرحلة الثانية يبدأ اعتباراً من بعد غد الثلاثاء، وسط إجراءات وقائية مكثفة في جميع معامل التنسيق، لافتاً إلى أن تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة يبدأ خلال أيام وسيكون إلكترونياً لجميع الجامعات.

تعرف على نتيجة تنسيق كلية آداب 2021 على مستوى الجمهورية

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة الإسكندرية 295 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة قناة السويس بالإسماعيلية 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب انتساب موجه جامعة حلوان 273 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة أسوان 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة الإسكندرية 277 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة الوادي الجديد 276 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة بنها 272 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة المنصورة 271 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة الفيوم 275 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه بنات جامعة عين شمس 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة سوهاج 270 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة القاهرة 308 درجات.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة كفر الشيخ 276 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة دمنهور 274 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة دمياط 279 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة طنطا 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب وعلوم إنسانية جامعة السويس 280 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب جامعة بورسعيد 283 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة الزقازيق 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب بنات جامعة عين شمس 281 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب آداب انتساب موجه جامعة القاهرة 282 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة حلوان 292 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة المنصورة 289 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة بنها 290 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية آداب انتساب موجه جامعة عين شمس 278 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة عين شمس 300 درجة.

- الحد الأدنى لتنسيق كلية الآداب جامعة العريش 314 درجة.